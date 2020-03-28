Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии COVID-19

Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса неприемлема, попытки Вашингтона навязать свои интересы в одностороннем порядке ради экономической выгоды безответственны и уносят жизни, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости20:45

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Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Газета.Ru22:15

США раскритиковали за санкции во время пандемии коронавируса

Lenta.ru22:03

В Бундестаге раскритиковали санкции США во время коронавируса

Московский Комсомолец21:44

Санкции США во время пандемии коронавируса раскритиковали в бундестаге

Известия21:21

В бундестаге назвали неприемлемой санкционную политику США

РЕН ТВ20:52

В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии COVID-19

РИА Новости20:45

В Бундестаге подвергли критике санкции США во время пандемии COVID-2019

RT на русском20:24
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Политика

Украина согласовала с МВФ увеличение финансовой поддержки до $8 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна и Международный валютный фонд договорились увеличить новую программу с $5 млрд до $8 млрд, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 18:04
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

FT узнала о намерении OneWeb объявить о банкротстве

Британская компания-стартап OneWeb может в ближайшее время объявить о банкротстве, за чем последует увольнение большинства сотрудников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
РБК 20:25
Политика

Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.
РИА Новости 22:15
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru 19:29
Политика

Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом

Для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 России может потребоваться менее трех месяцев, заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества в Ново-Огарево президент Владимир Путин.
РБК вчера в 07:30
Общество

WSJ: пандемия привела к дефициту золота в свободной продаже в США

ТАСС 19:40
Общество

Власти Подмосковья назвали работающие на выходной неделе предприятия

27 марта премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал всем регионам России принять введенные в Москве и Подмосковье меры.
РБК 14:21
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета 20:55
Общество

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Правительство России инициировало целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19: уже с 28 марта будут закрыты рестораны, бары, санатории, детские лагеря и горнолыжные курорты, а региональным властям рекомендовали запретить все массовые мероприятия и закрыть кинотеатры.
Интерфакс 09:36
Политика

Россия предложила ООН принять резолюцию о борьбе с коронавирусом

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о солидарности в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщает постпредство.
Коммерсантъ 20:59
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 08:52
Общество

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии

Известия 11:39
Общество

Немецкий экономист:Германия выдержит только два месяца карантина

Экономика Германии сможет выдержать только два месяца при карантине, вызванном коронавирусом, заявил президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп газете Mitteldeutsche Zeitung.
Комсомольская правда 21:18
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК 23:00
Происшествия

В Москве нарушителя карантина поймали с помощью камер видеонаблюдения

Мужчина подписал согласие о самоизоляции и предоставил свой снимок в базу данных городской системы видеонаблюдения.
Известия 09:41
Шоу-бизнес

Супругу Плющенко раскритиковали за «Пир по время чумы»

Чемпионат 10:42
Происшествия

Сегодня в Оренбург прилетит самолет с туристами из Таиланда

1743.ru 03:37
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик 25 марта в 23:26
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы больше 50 тысяч в месяц

С апреля Сбербанк начнет отменять комиссии на переводы между физлицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется платить 1% от перевода или оформлять подписку.
Мойка78 25 марта в 21:19
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Экономика

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
РИА Новости 06:21
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня 06:45
Шоу-бизнес

Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
News.ru 06:37
Происшествия

Арест историка Олега Соколова продлили на полгода

Днем в пятницу, 27 марта, стало известно, что суд Санкт-Петербурга на полгода продлил арест историка Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
Аргументы недели 09:13
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru 07:06
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал обновленную приборную панель

АвтоВАЗ выпустил патент на новую версию панели приборов для авто Lada.
AvtoVolgograda.ru 05:33
Экономика

Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
BFM.ru 13:06
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