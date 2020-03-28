Коронавирус
Газета.RuБундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса неприемлема, попытки Вашингтона навязать свои интересы в одностороннем порядке ради экономической выгоды безответственны и уносят жизни, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.РИА Новости20:45
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