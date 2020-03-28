Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса неприемлема, попытки Вашингтона навязать свои интересы в одностороннем порядке ради экономической выгоды безответственны и уносят жизни, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

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Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

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