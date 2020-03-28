Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии COVID-19

Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса неприемлема, попытки Вашингтона навязать свои интересы в одностороннем порядке ради экономической выгоды безответственны и уносят жизни, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новостивчера в 20:45

Подробнее о событии

В бундестаге назвали неприемлемой санкционную политику США

РЕН ТВвчера в 20:52

США раскритиковали за санкции во время пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:03

В Бундестаге раскритиковали санкции США во время коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:44

Санкции США во время пандемии коронавируса раскритиковали в бундестаге

Известиявчера в 21:21

В Бундестаге раскритиковали санкции США во время пандемии коронавируса

РБК00:12

В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 20:45

В бундестаге подвергли критике санкции США во время пандемии COVID-19

RT на русскомвчера в 20:24
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Шоу-бизнес

Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
News.ru вчера в 06:37
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Из России попытались вывести 11 тонн антисептика

Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Lenta.ru 02:25
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия вчера в 06:06
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ вчера в 16:46
Наука

Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
Наша версия вчера в 10:45
Футбол

Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»

72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Sport.ru вчера в 03:58
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В России умер еще один человек с коронавирусом

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек.
Lenta.ru 02:27
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Футбол

Фекир решил остаться в «Бетисе»

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Estadio Deportivo.
Sport24.ru 01:10
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Здоровье

Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом

Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Ugpressa.ru 26 марта в 11:52
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Российская газета вчера в 07:05
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Кино

Умер режиссер и сценарист Владимир Любомудров

На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
Российская газета вчера в 15:46
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество

Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.
Известия 00:16
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
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