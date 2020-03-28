Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии COVID-19

Санкционная политика США на фоне пандемии коронавируса неприемлема, попытки Вашингтона навязать свои интересы в одностороннем порядке ради экономической выгоды безответственны и уносят жизни, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новостивчера в 20:45

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В Бундестаге раскритиковали санкции США во время пандемии коронавируса

РБК00:12

В бундестаге раскритиковали США за санкции во время пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 20:45

В Бундестаге раскритиковали санкции США во время коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:44

Санкции США во время пандемии коронавируса раскритиковали в бундестаге

Известиявчера в 21:21

В бундестаге назвали неприемлемой санкционную политику США

РЕН ТВвчера в 20:52

США раскритиковали за санкции во время пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:03

В бундестаге подвергли критике санкции США во время пандемии COVID-19

RT на русскомвчера в 20:24
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 26 регионах.
RT на русском 05:00
Спорт

Михайловский: в Италии не понимали серьезность ситуации

Российский футболист итальянского клуба "Вастоджирарди" Владимир Михайловский рассказал о том, как изначально отнеслись к коронавирусу в Италии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:56
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Piter.tv 26 марта в 05:46
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 70 пациентов за сутки

70 пациентов были выписаны из медицинского центра в Коммунарке за минувшие сутки.
Москва 24 01:37
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
RT на русском вчера в 21:15
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Авто

Новый Hyundai Tucson приоткрыл салон

В сети обнаружились фото тестового прототипа Hyundai Tucson следующей генерации.
FormaCar 25 марта в 05:50
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Общество

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
РБК 02:54
Политика

Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом

Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Rambler News Service 26 марта в 08:05
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
RT на русском 04:36
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru 25 марта в 18:53
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит вчера в 08:09
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Армия и оружие

МО РФ опровергло нарушение российским самолетом границ над Балтикой

Красная весна вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Песков подтвердил свое присутствие на одной вечеринке с Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 27 марта, подтвердил, что 13 марта был на одной и той же вечеринке с заболевшим коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко, однако на мероприятии они не пересекались.
Известия вчера в 07:05
Футбол

Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал о коронавирусе в Исландии

Спорт-Экспресс 04:30
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Компания 26 марта в 12:39
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Здоровье

В Саратовской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом

В Саратовской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Четвертая Власть вчера в 15:22
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 16:40
Общество

В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса

Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут.
Lenta.ru 04:31
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