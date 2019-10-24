Предложение Левой партии Германии о смягчении антироссийских санкций было отклонено бундестагом. Таким образом, Германия отказалась содействовать смягчению санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Армия и оружие Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Политика МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции Власти Франции продолжают подвергать дискриминации российских журналистов, работающих в стране, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.

Общество Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.

Наука Исследователи Google научили ИИ распознавать запахи Молекулы «запахов» получили пометки исходя из свойств: «маслянистые», «тропические», «слабые» и т.д. Команда использовала около двух третей набора данных для обучения ИИ (графической нейронной сети или GNN), чтобы связать молекулы с дескрипторами.

Экономика Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.

Происшествия В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.

Авто Компания Mazda обновила кроссовер CX-8 Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.

Экономика Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.

Авто Средняя стоимость авто до трех лет выросла в России до 878 тыс. рублей С 2018 по 2019 год средняя цена автомобиля в возрасте до 3 лет в России выросла на 9% — до 878 000 рублей, а машины самых ходовых сегментов подорожали на 3 – 13%.

Политика Аваков заступился за «Азов» после критики в США Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.

Политика ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Шоу-бизнес Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей Сегодня Михаилу Галустяну исполняется 40 лет.

Хоккей Светлов о зарплатах игроков КХЛ: «Первая пятерка – это как два «Адмирала» Вы же знаете зарплаты ведущих игроков, первая пятерка – это как две наши команды. Здесь вопрос в том, какой у нас будет бюджет.

Политика Небензя заявил, что Россия никого не учит, как действовать в Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.

Общество Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.

Шоу-бизнес Актриса Яковлева прокомментировала заболевание Заворотнюк Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Армия и оружие Столтенберг призвал страны НАТО наращивать военные расходы Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать наращивать расходы на оборону.