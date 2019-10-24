Политика
Газета.RuБундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Предложение Левой партии Германии о смягчении антироссийских санкций было отклонено бундестагом. Таким образом, Германия отказалась содействовать смягчению санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.
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Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Политика
МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции
Власти Франции продолжают подвергать дискриминации российских журналистов, работающих в стране, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
Взгляд.ру 04:35
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы
Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Lenta.ru 02:21
Наука
Исследователи Google научили ИИ распознавать запахи
Молекулы «запахов» получили пометки исходя из свойств: «маслянистые», «тропические», «слабые» и т.д. Команда использовала около двух третей набора данных для обучения ИИ (графической нейронной сети или GNN), чтобы связать молекулы с дескрипторами.
Новости Интернета вещей вчера в 18:04
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Происшествия
В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца
Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Известия 04:17
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили вчера в 11:34
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 23 октября в 06:55
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Экономика
Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 04:33
Авто
Средняя стоимость авто до трех лет выросла в России до 878 тыс. рублей
С 2018 по 2019 год средняя цена автомобиля в возрасте до 3 лет в России выросла на 9% — до 878 000 рублей, а машины самых ходовых сегментов подорожали на 3 – 13%.
Автоновости дня 02:25
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей
Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей Сегодня Михаилу Галустяну исполняется 40 лет.
Экспресс газета вчера в 23:30
Экономика
Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти
Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
Газета.Ru 04:11
Хоккей
Светлов о зарплатах игроков КХЛ: «Первая пятерка – это как два «Адмирала»
Вы же знаете зарплаты ведущих игроков, первая пятерка – это как две наши команды. Здесь вопрос в том, какой у нас будет бюджет.
Sports.ru 04:32
Происшествия
Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане
Известия вчера в 11:08
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Коммерсантъ вчера в 22:26
Политика
Небензя заявил, что Россия никого не учит, как действовать в Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
ФАН 00:48
Общество
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.
РИА Новости 03:30
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока
Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала заболевание Заворотнюк
Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Армия и оружие
Столтенберг призвал страны НАТО наращивать военные расходы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать наращивать расходы на оборону.
RT на русском 04:12
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12