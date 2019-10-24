Политика

Газета.RuГазета.RuБундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Предложение Левой партии Германии о смягчении антироссийских санкций было отклонено бундестагом. Таким образом, Германия отказалась содействовать смягчению санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.
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Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

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