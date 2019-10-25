с чего всё началось

Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.

Финансы ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.

Авто В России изменят способ расчета транспортного налога Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может изменить налоговое законодательство России.

Здоровье Вспышка дифтерии с Западной Украины перекинулась в Киев Напомним, что на Западной Украине зафиксирована чрезвычайная ситуация со вспышкой дифтерии.

Авто Mitsubishi Xpander превратят в кроссовер Внедорожная версия Mitsubishi Xpander позаимствует линейку двигателей от простого однообъемника.

Политика Аваков заступился за «Азов» после критики в США Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.

Политика Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.

Шоу-бизнес Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.

Авто Представили Volkswagen Golf нового поколения Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в Вольфсбурге новый Volkswagen Golf восьмого поколения.

Происшествия Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.

Экономика В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм В России за последний год закрылось 668 тысяч юридических лиц.

Футбол Футболиста «Локомотива» назвали лучшим игроком на планете Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны заявил, что полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк является лучшим футболистом в мире.

Политика Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие правительственного законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Общество В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.

Происшествия Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Кино Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Политика Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.

Армия и оружие США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти Министерство обороны США решило направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Армия и оружие Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.

Футбол Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.