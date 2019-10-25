Политика

ИзвестияИзвестияБундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
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с чего всё началось
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил
, что решение бундестага отклонить предложение фракции левых о начале смягчения антироссийских санкций вызовет новые экономические потери для Германии.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
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Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны заявил, что полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк является лучшим футболистом в мире.
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по ситуации в Сирии обратился к западным странам, чтобы они начали оказывать содействие в стабилизации обстановки в этой стране, а не раздавать советы.
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