Политика
ИзвестияБундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
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Экономика
Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки
Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
Российская газета 02:42
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей
В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления.
РИА Новости вчера в 02:36
Футбол
Дубль Романа Яремчука спас «Гент» от поражения от «Вольфсбурга»
24 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 между командами «Гент» и «Вольфсбург» был разыгран матч в городе Гент на стадионе «Геламко Арена».
REGNUM 00:19
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Политика
Журналисты обвинили Зеленского в искажении фактов
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона несколько раз искажал информацию. Об этом заявило издание "Лига.net".
РЕН ТВ 00:04
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
РИА Новости 23 октября в 15:05
Политика
Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии
Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.
Российская газета вчера в 20:55
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Газета.Ru 23 октября в 14:53
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности
Дни24 вчера в 08:54
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 01:53
Музыка
BTS установили мировой рекорд в TikTok
Южнокорейский бойз-бэнд BTS установил еще один мировой рекорд — группа быстрее всех набрала 1 млн подписчиков на сервисе TikTok.
ИА InterMedia вчера в 06:06
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева высказалась по поводу болезни Заворотнюк
Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ вчера в 20:38
Армия и оружие
В НАТО заметили прогресс в ситуации на севере Сирии
В НАТО увидели улучшение ситуации на севере Сирии. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
Вечерняя Москва вчера в 10:08
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Армия и оружие
В Москве состоится заседание военных ведомств России и Белоруссии
В Национальном центре управления обороной РФ сегодня, 25 октября, состоится заседание совместной коллегии военных ведомств Белоруссии и России.
Евразия Daily 02:39
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08