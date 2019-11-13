Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Происшествия Власти Приамурья окажут помощь семьям жертв стрельбы в Благовещенске Власти Амурской области окажут всю необходимую помощь родственникам погибших в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска.

Энергетика МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7% Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.

Кино Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.

Происшествия В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.

Общество В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

Политика Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.

Футбол Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Происшествия В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Общество Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Общество Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.

Авто Представлена новая Skoda Octavia В Праге состоялась презентация четвертого поколения Skoda Octavia.

Общество Россиян ожидает зимнее бабье лето «Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.

Авто Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.

Здоровье Врачи рассказали красноярцам, с чего лучше начинать заботу о своём здоровье Специалисты лаборатории «Гемотест» рассказали, с чего лучше начинать оценку состояния здоровья и профилактику возможных болезней.

Хоккей Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.

Наука Белый шум и оптогенетика улучшили слух Ученые обнаружили, что присутствие белого шума на фоне проигрываемого звука вызывает уменьшение величины спайков (колебаний потенциала при возбуждении нейрона): на 14,2 процента до начала и на 26,1 процента во время пиковой активности.

Кино Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.