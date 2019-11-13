Политика

РБКРБКБундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС для «Северного потока – 2»

Ведомости16:13

В Киеве поприветствовали имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС

РИА Новости18:10

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

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Эксперт оценил принятие в ФРГ закона о поправках к Газовой директиве

RT на русском13:51

Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Lenta.ru12:39

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Известия12:48

Бундестаг принял поправку к газовой директиве Евросоюза

Комсомольская правда14:28
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:35, Вашингтон
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В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов

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Тимошенко заявила, что «Батькивщина» переходит в оппозицию

РИА Новости 10:18
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Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»

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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Технологии

В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных

GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
РЕН ТВ вчера в 22:45
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
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Mazda представила рестайлинговый седан Mazda 2

Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.
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На Кубани работу смотровых кабинетов поликлиник организуют в две смены

В Краснодарском крае работу всех смотровых кабинетов поликлиник региона планируется организовать в две смены.
Деловая газета. Юг 10:02
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Ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели

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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Политика

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать.
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Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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Гаджеты

Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем

Apple официально представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina. Об этом сообщила пресс-служба компании.
РБК 11:11
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит инновационный двигатель

УАЗ укомплектует "Русский Прадо" инновационным 2,3-литровым ДВС, выдающим 150 или 170 л.с. Выпуск бензинового двигателя наладят на Заволжском моторном заводе.
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«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды

Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
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Кино

Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»

Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чалотра предстает в образе Йеннефэр.
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В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев

В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
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Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
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Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве задержали в Холмском районе

Как сообщают в областном следкоме, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей Холмского района, сотрудников полиции, а также следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления.
АСТВ 18:21
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
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Суарес заявил, что понимает желание «Барселоны» найти себе замену

Форвард "Барселоны" Луис Суарес заявил, что понимает стремление "Барселоны" найти нового форварда.
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Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе

Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
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Армия и оружие

На Украине началась подготовка к отмене призыва в армию

Министерство обороны Украины начало подготовку к отмене срочной службы в армии.
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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку, чтобы разрешить ситуацию с санкциями из-за закупки Анкарой российских ЗРК С-400.
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Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Land Rover подтвердил, что новый Defender будет играть главную роль в следующем фильме о Джеймсе Бонде.
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Известный как «руки-базуки» россиянин Кирилл Терешин удалил все синтетические вещества из своих бицепсов.
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Новинкой стал King Kong 6, который на рынке сменит прошлую модель — King Kong 5. Как и прошлый аппарат King Kong 6 оснащен двумя аккумуляторами общей емкостью 10010 мАч, а это позволит смартфону на одном заряде проработать до пяти дней без подзарядки.
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