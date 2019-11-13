Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости. 8 ноября немецкий парламент не смог принять соответствующий закон.

Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС

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