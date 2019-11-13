Политика

РБКРБКБундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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«Северному потоку – 2» предсказали новые трудности с ЕК

Взгляд.ру21:26

Киев отреагировал на имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС

Известия19:49

Газовая директива ЕС принята большинством голосов парламентариев Бундестага

Новостной фронт13:25

Бундестаг принял поправку к газовой директиве Евросоюза

Комсомольская правда14:28

Немецкий парламент принял поправки к газовой директиве ЕС

Аргументы и Факты13:33

В Киеве поприветствовали имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС

РИА Новости18:10

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

ТАСС12:30
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Футбол

Англия — Черногория: прогноз Майкла Оуэна на отборочный матч Евро-2020

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между британской командой и сборной Черногории.
Sport24.ru 06:33
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Общество

Специалисты назвали способствующие набору веса пищевые привычки

Эксперты порекомендовали для похудения, помимо правильного питания и занятия спортом, избавиться от вредных привычек в еде.
Rostov gazeta 07:47
Происшествия

В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

РБК 00:49
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Армия и оружие

Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии

Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.
Российская газета вчера в 21:53
Политика

Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру 05:55
Происшествия

В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет

Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол

Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году

Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
RT на русском вчера в 10:33
Происшествия

Историк Соколов захотел помочь с похоронами убитой им аспирантки

Адвокат задержанного по делу об убийстве бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный выразил желание материально помочь с похоронами своей жертвы аспирантки Анастасии Ещенко.
ФедералПресс 20:50
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Происшествия

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.
РИА Новости 21:30
Шоу-бизнес

Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии

Певица МакSим вернулась на сцену после долго перерыва и теперь регулярно оказывается в центре обсуждения в соцсетях.
Суть событий 01:40
Общество

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Политика

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Росбалт 20:40
Общество

В России предложили штрафовать за шипованную резину

Pro Город Сыктывкар вчера в 07:30
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Происшествия

Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Взгляд.ру 02:45
Экономика

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
РБК 19:48
Единоборства

Канело готов провести третий бой с Головкиным только ради денег

Газета.Ru 19:24
Общество

В Германии заявили, что поезда по Крымскому мосту не пойдут

Немецкое издание Stern выпустило статью, в которой говорится о том, что запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост ждать не стоит и вообще он скоро рухнет.
РИА Новости Крым 05:18
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Политика

Продав свою землю, Украина исполнит вековую мечту Запада – Хинштейн

«Если украинские земли сельхозназначения будут проданы иностранцам, то осуществится мечта Запада, которую тот пытался реализовать прежде, и в кратчайшие сроки основными сельхозпроизводителями на Украине станут иностранные компании», — сказал Хинштейн.
REGNUM 09:46
Футбол

Виллиан: «Роналдиньо был лучшим игроком, даже лучше Месси и Роналду»

По мнению игрока, бразилец Роналдиньо в свои лучшие годы был лучше, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Sport24.ru 15:29
Кино

Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»

Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
REGNUM 12:36
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Общество

Минюст США: россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Пресс-служба Министерства юстиции США заявила, что экстрадированному из Тель-Авива гражданину РФ Алексею Буркову, обвиняемому в киберпреступлениях, грозит до 80 лет тюремного заключения.
News.ru вчера в 17:18
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