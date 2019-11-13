Политика
РБКБундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
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Футбол
Англия — Черногория: прогноз Майкла Оуэна на отборочный матч Евро-2020
Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн сделал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между британской командой и сборной Черногории.
Sport24.ru 06:33
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Общество
Специалисты назвали способствующие набору веса пищевые привычки
Эксперты порекомендовали для похудения, помимо правильного питания и занятия спортом, избавиться от вредных привычек в еде.
Rostov gazeta 07:47
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Армия и оружие
Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии
Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.
Российская газета вчера в 21:53
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру 05:55
Происшествия
В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет
Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол
Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году
Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
RT на русском вчера в 10:33
Происшествия
Историк Соколов захотел помочь с похоронами убитой им аспирантки
Адвокат задержанного по делу об убийстве бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный выразил желание материально помочь с похоронами своей жертвы аспирантки Анастасии Ещенко.
ФедералПресс 20:50
Происшествия
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.
РИА Новости 21:30
Шоу-бизнес
Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии
Певица МакSим вернулась на сцену после долго перерыва и теперь регулярно оказывается в центре обсуждения в соцсетях.
Суть событий 01:40
Общество
Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Известия 19:01
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Росбалт 20:40
Общество
В России предложили штрафовать за шипованную резину
Pro Город Сыктывкар вчера в 07:30
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Происшествия
Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Взгляд.ру 02:45
Экономика
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России
Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
РБК 19:48
Общество
В Германии заявили, что поезда по Крымскому мосту не пойдут
Немецкое издание Stern выпустило статью, в которой говорится о том, что запуска железнодорожного сообщения через Крымский мост ждать не стоит и вообще он скоро рухнет.
РИА Новости Крым 05:18
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Политика
Продав свою землю, Украина исполнит вековую мечту Запада – Хинштейн
«Если украинские земли сельхозназначения будут проданы иностранцам, то осуществится мечта Запада, которую тот пытался реализовать прежде, и в кратчайшие сроки основными сельхозпроизводителями на Украине станут иностранные компании», — сказал Хинштейн.
REGNUM 09:46
Футбол
Виллиан: «Роналдиньо был лучшим игроком, даже лучше Месси и Роналду»
По мнению игрока, бразилец Роналдиньо в свои лучшие годы был лучше, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Sport24.ru 15:29
Кино
Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»
Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
REGNUM 12:36
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Общество
Минюст США: россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Пресс-служба Министерства юстиции США заявила, что экстрадированному из Тель-Авива гражданину РФ Алексею Буркову, обвиняемому в киберпреступлениях, грозит до 80 лет тюремного заключения.
News.ru вчера в 17:18