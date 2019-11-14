Политика
ТАССБундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС. Решение было принято простым большинством голосов, а не в ходе поименного голосования, как планировалось изначально.
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Происшествия
Cтудент открыл стрельбу в колледже Благовещенска: двое погибли
Sputnik Таджикистан вчера в 23:50
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Эль-Камышли на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:02
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
ТАСС вчера в 22:54
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия вчера в 20:24
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Происшествия
Пропавшую в Крыму девочку помогут искать беспилотники
REGNUM вчера в 23:37
Теннис
Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым
Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.
GoTennis.ru вчера в 13:49
Хоккей
Кузнецов забил победный буллит в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.
Нева Спорт 00:40
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 21:14
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Происшествия
В Москве застрелен известный армянский спортсмен Ашот Болян
Известный армянский спортсмен Ашот Болян застрелен в среду вечером на юго-западе Москвы.
Московский Комсомолец 01:41
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Российская газета 01:30
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
Боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован в Москвы в рамках уголовного дела о похищении человека, передаёт 13 ноября ТАСС.
REGNUM вчера в 15:22
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14