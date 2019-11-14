Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС. Решение было принято простым большинством голосов, а не в ходе поименного голосования, как планировалось изначально.

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Общество Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".

Происшествия ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы» Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Ребенок умер в школе в Хабаровске Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.

Происшествия Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

Теннис Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.

Хоккей Кузнецов забил победный буллит в матче «Вашингтона» с «Филадельфией» В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Общество Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.

Происшествия Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Общество ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».

Политика В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.

Происшествия В Москве застрелен известный армянский спортсмен Ашот Болян Известный армянский спортсмен Ашот Болян застрелен в среду вечером на юго-западе Москвы.

Общество В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.

Происшествия Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве Боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован в Москвы в рамках уголовного дела о похищении человека, передаёт 13 ноября ТАСС.

Хоккей Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.

Футбол Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.