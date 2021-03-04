Депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе и Харальд Вейель заявили, что очередной пакет санкций в отношении России дискредитирует Европейский союз, подрывая его репутацию серьезного дипломатического партнера.

С чего всё началось В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. РИА Новости 17:17