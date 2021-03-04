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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Бундестаг раскритиковал новые санкции Евросоюза против России

Депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе и Харальд Вейель заявили, что очередной пакет санкций в отношении России дискредитирует Европейский союз, подрывая его репутацию серьезного дипломатического партнера.В источнике
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С чего всё началось

В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.
РИА Новости17:17
Подробнее о событии

В Германии осудили новые санкции ЕС против России

Комсомольская правда19:37

В Германии дали оценку антироссийским санкциям Евросоюза

URA.Ru19:02

В Германии прокомментировали новые санкции ЕС против России

Lenta.ru18:35

Бундестаг раскритиковал новые санкции Евросоюза против России

Московский Комсомолец18:19

В Германии раскритиковали новые санкции Евросоюза против России

РЕН ТВ18:08

Немецкие депутаты раскритиковали Евросоюз за санкции против Москвы

Национальная служба новостей17:32

В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России

РИА Новости17:17
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В Абхазии задержали известного ветерана войны в Донбассе

Служба государственной безопасности Абхазии задержала ветерана войны в Донбассе, бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ахру Авидзбу.
Lenta.ru01:34