Бундестаг раскритиковал новые санкции Евросоюза против России
Депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе и Харальд Вейель заявили, что очередной пакет санкций в отношении России дискредитирует Европейский союз, подрывая его репутацию серьезного дипломатического партнера.В источнике
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В Германии раскритиковали новые санкции ЕС против России
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.
РИА Новости17:17
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