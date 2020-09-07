Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
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В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) ответили на запрос RT о предоставлении дополнительной информации об отравлении блогера Алексея Навального. Отмечается, что именно лаборатория этого института якобы нашла в организме Навального "Новичок".В источнике
С чего всё началось
Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности
Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, который обнаружил следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Алексея Навального, не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности.
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