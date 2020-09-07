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РИА Новости
РИА Новости

Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального

В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) ответили на запрос RT о предоставлении дополнительной информации об отравлении блогера Алексея Навального. Отмечается, что именно лаборатория этого института якобы нашла в организме Навального "Новичок".В источнике
С чего всё началось
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, который обнаружил следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Алексея Навального, не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности.
Новая газетавчера в 04:16
Подробнее о событии
РБК

В Германии объяснили отказ предоставить сведения об отравлении Навального

РБК17:56
Царьград

Отравили. Поверьте на слово. Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-за «секретности»

Царьградвчера в 14:20
Комсомольская правда

Бундесвер ответил на запрос о предполагаемом отравлении Навального

Комсомольская правдавчера в 16:56
РИА Новости

Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального

РИА Новостивчера в 15:25
RT на русском

В бундесвере ответили на запрос о ситуации с Навальным

RT на русском17:24
Собеседник

«Это позор для России»: Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального

Собеседниквчера в 12:56
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Новая газетавчера в 04:16

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Известиявчера в 16:27
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости17:05
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Украина.рувчера в 06:37

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
Ведомостивчера в 04:44
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Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
РИА Новости17:29
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Тайфун «Хайшен» в Приморье: в районы стягивают группировки спасателей

Группировки спасателей уже выдвинулись в наиболее подверженные воздействию надвигающегося тайфуна территории и находятся в полной готовности оперативно реагировать на все происшествия.
REGNUMвчера в 04:07
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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