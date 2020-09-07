В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) ответили на запрос RT о предоставлении дополнительной информации об отравлении блогера Алексея Навального. Отмечается, что именно лаборатория этого института якобы нашла в организме Навального "Новичок".

С чего всё началось Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене, который обнаружил следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Алексея Навального, не может передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. Новая газета вчера в 04:16