Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального

В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) ответили на запрос RT о предоставлении дополнительной информации об отравлении блогера Алексея Навального. Отмечается, что именно лаборатория этого института якобы нашла в организме Навального "Новичок".В источнике
Подробнее о событии
Собеседник

«Это позор для России»: Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального

Собеседниквчера в 12:56
Lenta.ru

Германия засекретила анализы Навального

Lenta.ruвчера в 15:12
Царьград

Отравили. Поверьте на слово. Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-за «секретности»

Царьградвчера в 14:20
РИА Новости

Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального

РИА Новостивчера в 15:25
Евразия Daily

Бундесвер поставил Навальному «диагноз» и отгородился «секретностью»

Евразия Dailyвчера в 06:19
Военное обозрение

Токсикологи бундесвера: Мы не можем предоставить данных по ситуации с Навальным из-за их секретности

Военное обозрениевчера в 05:55
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Новая газетавчера в 04:16

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
REGNUMвчера в 08:19
187

Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %

Компания Strategy Analytics, по сообщениям сетевых источников, обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: отрасль покажет значительный спад из-за пандемии и сложной экономической ситуации.
3DNewsвчера в 05:46

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
746

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
207

Игорь Матвиенко рассказал о последней встрече с Игорем Сориным

Продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко рассказал, что, узнав о том, что бывший участник коллектива Игорь Сорин в больнице, они с "рыжим" (Григорьев-Апполонов Андрей) поехали к нему.
Аргументы неделивчера в 16:08
2

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русскомвчера в 11:22

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49
4,3K

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Известиявчера в 16:27
63

Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
2