Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОсужденные устроили бунт в иркутской колонии

Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.
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Пожар вспыхнул после бунта в колонии в Иркутской области

IrkutskMedia11:59

Осуждённые напали на сотрудника колонии в Ангарске

ИрСити07:20

В колонии Ангарска, где произошел бунт заключенных, вспыхнул пожар

Твой Иркутск11:53

На территории иркутской ИК начался пожар во время бунта. Силовики открыли стрельбу

Дождь11:22

Власти Ангарска заявили, что пожар в исправительной колонии не угрожает жилым домам

ТАСС12:26

В Ангарске 17 заключенных ИК №15 массово вскрыли себе вены

Байкал2409:08

На территории исправительной колонии в Иркутской области вспыхнул пожар

РИА Новости11:57
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Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина, Трампа и саудовского короля

Известия вчера в 20:29
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Общество

В Петербурге составили около 300 протоколов за нарушение самоизоляции

Порядка 300 протоколов составлено в Санкт-Петербурге на нарушителей режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Александр Беглов.
РИА Новости 10:15
Экономика

В России предлагают снизить ставку НДС на электронные книги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести 10- процентную ставку НДС на электронные книги, связанные с наукой, образованием и культурой.
Парламентская газета 10:09
Здоровье

Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Общество

В России выпустят три варианта вакцины от коронавируса

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отечественные ученые подготовят к выпуску три варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 10:18
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Футбол

Гамула считает, что Карпин будет «стрелять» до рождения сына

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поздравил нынешнего наставника дончан Валерия Карпина с рождением четвертой дочери.
Матч ТВ 11:14
Футбол

«Зенит» составил символическую сборную из капитанов

«Зенит» составил символическую сборную капитанов клуба по количеству проведённых игр.
Евро-футбол.ру 09:48
Общество

В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Pro Город Самара 07:19
Фигурное катание

Загитова показала, как готовится к ЕГЭ

Нева Спорт 10:50
Общество

ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов

По словам Аристова, ФССП предлагает на период пандемии коронавирусной инфекции — как минимум на ближайшие полгода — ввести мораторий на принудительное взыскание задолженностей с граждан и малого бизнеса.
REGNUM 11:14
Здоровье

Омский минздрав из-за коронавируса перепрофилирует девять больниц

В выбранных региональным минздравом лечебных учреждениях подготовят 1 546 коек, включая реанимацию.
Вечерний Омск. Неделя 11:22
Общество

Стало известно о готовности Подмосковья ввести пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время объявит о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 11:37
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Общество

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
РБК 11:58
Общество

Столичные больницы и скорая работают на пределе

В Москве, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной пневмонией, увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.
Вести Подмосковья 06:22
Общество

В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, уже немного ходит по палате, общается с врачами.
RT на русском 11:50
Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Здоровье

Минздрав предупреждает о летальности попыток самолечения коронавируса

Отмечается, что в последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы положительных свойствах некоторых лекарств, однако не все они сочетаются с другими препаратами и не все имеют доказанную эффективность.
Вести.Ru 09:00
Футбол

Гетце сменил агента и намерен покинуть «Боруссию»

Нападающий Марио Гетце сменил агента. 27-летний немец намерен покинуть «Боруссию» из Дортмунда, сообщает Bild.
Спорт-Экспресс 03:17
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