Происшествия
Российская газетаОсужденные устроили бунт в иркутской колонии
Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Заключенным также оказали медицинскую помощь. Ситуацию удалось взять под контроль, однако сегодня, по данным источника ТАСС, в колонии был совершен поджог и начался пожар - одно из зданий охвачено огнем.
Читать в источнике
Оценить217
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина, Трампа и саудовского короля
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Общество
В Петербурге составили около 300 протоколов за нарушение самоизоляции
Порядка 300 протоколов составлено в Санкт-Петербурге на нарушителей режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Александр Беглов.
Экономика
В России предлагают снизить ставку НДС на электронные книги
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести 10- процентную ставку НДС на электронные книги, связанные с наукой, образованием и культурой.
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Общество
В России выпустят три варианта вакцины от коронавируса
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отечественные ученые подготовят к выпуску три варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Футбол
Гамула считает, что Карпин будет «стрелять» до рождения сына
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поздравил нынешнего наставника дончан Валерия Карпина с рождением четвертой дочери.
Футбол
«Зенит» составил символическую сборную из капитанов
«Зенит» составил символическую сборную капитанов клуба по количеству проведённых игр.
Общество
В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Фигурное катание
Загитова показала, как готовится к ЕГЭ
Общество
ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов
По словам Аристова, ФССП предлагает на период пандемии коронавирусной инфекции — как минимум на ближайшие полгода — ввести мораторий на принудительное взыскание задолженностей с граждан и малого бизнеса.
Здоровье
Омский минздрав из-за коронавируса перепрофилирует девять больниц
В выбранных региональным минздравом лечебных учреждениях подготовят 1 546 коек, включая реанимацию.
Общество
Стало известно о готовности Подмосковья ввести пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время объявит о введении в регионе пропускной системы на период действия режима повышенной готовности и всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
Общество
Столичные больницы и скорая работают на пределе
В Москве, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной пневмонией, увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.
Общество
В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона
Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, уже немного ходит по палате, общается с врачами.
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Здоровье
Минздрав предупреждает о летальности попыток самолечения коронавируса
Отмечается, что в последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы положительных свойствах некоторых лекарств, однако не все они сочетаются с другими препаратами и не все имеют доказанную эффективность.
Футбол
Гетце сменил агента и намерен покинуть «Боруссию»
Нападающий Марио Гетце сменил агента. 27-летний немец намерен покинуть «Боруссию» из Дортмунда, сообщает Bild.