Общество

Газета.RuГазета.RuБурдж-Халифа подсветили триколором

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни. Кроме того, администрация поздравила российскую общину, проживающую на территории города с праздником.
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с чего всё началось
"Бурдж Халифа подсвечена в честь Дня России, мы желаем нашей российской общине праздничного дня", – сообщила администрация башни в своем официальном Twitter-аккаунте
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