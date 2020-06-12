Общество
РИА НовостиБурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
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с чего всё началось
"Бурдж Халифа подсвечена в честь Дня России, мы желаем нашей российской общине праздничного дня", – сообщила администрация башни в своем официальном Twitter-аккаунте.Москва 2417:59
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Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
ПРАЙМ вчера в 02:37
Космос
Роскосмос запланировал 26 пусков ракет до июля 2021 года
Алексей Филиппов / РИА Роскосмос запланировал осуществить 26 пусков ракет-носителей до июля будущего года.
РЕН ТВ 18:25
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Общество
Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM 07:59
Политика
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва газа в Казани
Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.
РБК 18:39
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Общество
Роспотребнадзор разработал новые требования к рынкам и магазинам
В Роспотребнадзоре разработали санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Телеканал Санкт-Петербург 03:28
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Здоровье
Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для лечения больных коронавирусом
Два инфекциониста прилетели из Москвы на Камчатку, чтобы помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом.
Mockva.ru 10 июня в 22:12
Игры
Инсайдеры рассказали, насколько PlayStation 5 дороже PlayStation 4 Pro
До официальной презентации PlayStation 5 осталось совсем немного времени.
Экономика сегодня вчера в 07:47
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru вчера в 02:40
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 02:53
Энергетика
Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне
В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов.
MOS.news вчера в 10:11
Политика
Жители страны отмечают День России
Саратов 24 00:43
Наука
Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких
Как выяснилось, помогающий бороться с инфекцией белок включает иммунитет, однако из-за своих свойств блокирует нормальное восстановление легочной ткани.
ВладТайм 15:43
Общество
Эпидемиолог рассказал, как жара влияет на распространение коронавируса
Ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на вирусы. Сегодня жаркая погода установилась в нескольких российских областях.
Южный Федеральный 03:59
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия вчера в 03:56
Космос
В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола
В российском модуле на МКС проводят специальные замеры уровня бензола.
Evo-rus.com 03:25
Общество
Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
Культура
Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги».
Телеканал 360° вчера в 21:30
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12:54