Общество

РИА НовостиРИА НовостиБурдж-Халифа окрасили в триколор

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
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с чего всё началось
"Бурдж Халифа подсвечена в честь Дня России, мы желаем нашей российской общине праздничного дня", – сообщила администрация башни в своем официальном Twitter-аккаунте
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