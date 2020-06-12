с чего всё началось

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.

Космос Роскосмос запланировал 26 пусков ракет до июля 2021 года Алексей Филиппов / РИА Роскосмос запланировал осуществить 26 пусков ракет-носителей до июля будущего года.

Общество Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус. 714

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента. 709

Здоровье Выявлен новый симптом коронавируса Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы. 511

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 426

Энергетика Саудовская Аравия проигрывает в нефтяной войне В первом квартале нефтяные доходы Саудовской Аравии рухнули на 24%, а бюджетный дефицит подскочил до девяти миллиардов долларов. 12

Наука Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Как выяснилось, помогающий бороться с инфекцией белок включает иммунитет, однако из-за своих свойств блокирует нормальное восстановление легочной ткани.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату. 1,9K

Общество Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе. 10

Игры Capcom анонсировала Resident Evil Village Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности. 11