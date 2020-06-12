с чего всё началось

Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни. Кроме того, администрация поздравила российскую общину, проживающую на территории города с праздником.

Политика Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 274

Происшествия Атомная подводная лодка загорелась во Франции Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter. 17

Армия и оружие В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки. 130

Шоу-бизнес Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте. 23

Политика СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании. 40

Происшествия Ефремова допросили по делу о наркотиках После пять часов допроса актер снова помещен под домашний арест Почти пять часов шел допрос Михаила Ефремова в связи с делом о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК). 2,1K

Культура Key Buyers Event: Итоги четвертого дня Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.

Происшествия Ефремов не нарушил условия домашнего ареста, записав видеообращение Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП Михаила Захарова не является нарушением правил содержания под домашним арестом. 2

Наука Найдена новая угроза коронавируса для организма человека Авторы работы считают, что болезнь может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы. 26

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело врача Элины Сушкевич Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить дело об убийстве младенца против калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой. 11

Футбол Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду. 2

Киберспорт В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики» Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.

Происшествия В Пекине на рынке нашли коронавирус В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка. 61

Культура YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube объявил о создании фонда, направленного на поддержку темнокожих авторов на платформе, и выделил на него 100 миллионов долларов, сообщается в блоге компании. 10

Авто Опубликованы новые данные о проектах Aurus Директор Aurus Motors Адиль Ширинов рассказал несколько новых подробностей о будущих проектах семейства Aurus. 5