Хоккей

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортБуре назвал оптимальным состав сборной России на Кубок Первого канала

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Чемпион мира-1990 по хоккею Павел Буре считает, что тренерский штаб сборной России вызвал на Кубок Первого канала оптимальный состав игроков.
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