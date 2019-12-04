Хоккей
Интерфакс-СпортБуре назвал оптимальным состав сборной России на Кубок Первого канала
Чемпион мира-1990 по хоккею Павел Буре считает, что тренерский штаб сборной России вызвал на Кубок Первого канала оптимальный состав игроков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на Кубок Первого канала.
Шоу-бизнес
У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких
Политика
В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай
Замглавы Пентагона Майкл Гриффин в колонке на Defense News рассказал, что помогло США "победить Советский союз" в холодной войне.
Общество
У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Экономика
Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи
Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Лидеры стран НАТО подтвердят в Лондоне свое единство
По мнению приглашенных участников международной конференции NATO Engage, саммит 4 декабря пройдет под знаком укрепления единства, солидарности и адекватности альянса реалиям меняющегося мира.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Футбол
Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
Происшествия
Жители юго-востока Москвы остались без света
Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
Кино
Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом
Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.
Политика
В США заявили о дискуссиях по поводу расширения «нормандского формата»
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении «нормандского формата».
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова получила в подарок гардеробную от Игоря Николаева
Отечественная исполнительница и актриса Юлия Проскурякова на странице в Instagram похвасталась подписчикам приятным сюрпризом, устроенным для неё супругом Игорем Николаевым.
Здоровье
С начала года более 350 тысяч россиян пострадали от нападения животных
Эксперты отметили, что в 2019 году из-за различных укусов, ослюнений и оцарапываний животными пострадали более 380 тысяч человек, из которых 100 тысяч — дети до 14 лет.
Экономика
Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года
Сбербанк с 2 декабря запустил два вклада с повышенными ставками «Новогодний бонус» и «Выгодный старт» накануне Нового года.
Авто
Datsun не собирается покидать рынок России
Космос
Японский зонд отправился с астероида Рюгу на Землю
Космический зонд «Хаябуса-2», созданный в Японии, запустил главные ионные двигатели, чтобы добраться до Земли и доставить пробы с астероида «Рюгу», сообщило японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Политика
Франция заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США
Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов дать «сильный ответ» на введение пошлин со стороны США, сообщает RT.
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Происшествия
Прокуратура попросила отклонить жалобу Голунова на бездействие СК
Прокурор обратилась в суд и попросила отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова, заявившего о бездействии следствия по расследованию его дела.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Кино