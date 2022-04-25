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Бурятия и Колыма стали лидерами по доходности инвестиций в недвижимость

Бурятия и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов по доходности инвестиций в жилую недвижимость.
ФАН
По оценкам аналитиков, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в России в последние три года была на 11% выше ежегодной инфляции.
РИА Новости
Всего лишь на несколько сотых ниже оказалась доходность инвестиций в недвижимость в Магаданской области.
РИА Новости
Также в пятерку лидеров вошли Амурская область (чистая доходность недвижимости за вычетом инфляции – 18,1% годовых), Адыгея (17,1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17,1%).
ПРАЙМ

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Названы регионы России, где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
Клуб регионов02:28
Бурятия и Колыма стали лидерами по доходности инвестиций в недвижимость
ФАН22:24
Лидерами по доходности инвестиций в недвижимость за три года стали Бурятия и Магаданская область
ПРАЙМ17:10
Названы регионы - лидеры по доходности инвестиций в недвижимость
Газета.Ru18:54
Рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость
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