ФАНБурятия и Колыма стали лидерами по доходности инвестиций в недвижимостьБурятия и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов по доходности инвестиций в жилую недвижимость.ФАНПо оценкам аналитиков, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в России в последние три года была на 11% выше ежегодной инфляции.РИА НовостиВсего лишь на несколько сотых ниже оказалась доходность инвестиций в недвижимость в Магаданской области.РИА НовостиТакже в пятерку лидеров вошли Амурская область (чистая доходность недвижимости за вычетом инфляции – 18,1% годовых), Адыгея (17,1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17,1%).ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНMagadanMedia.ruГазета.RuВесьмаПодробнее о событииНазваны регионы России, где выгоднее всего инвестировать в недвижимостьКлуб регионов02:28Бурятия и Колыма стали лидерами по доходности инвестиций в недвижимостьФАН22:24Лидерами по доходности инвестиций в недвижимость за три года стали Бурятия и Магаданская областьПРАЙМ17:10Названы регионы - лидеры по доходности инвестиций в недвижимостьГазета.Ru18:54Рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимостьРИА Новости17:00Показать ещёОценить8Поделиться