Коронавирус
ТАССБурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля
"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
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В Бурятии утвержден дополнительный список организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий
Московский Комсомолец Улан-Удэ08:27
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