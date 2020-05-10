Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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В Бурятии ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 31 мая

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Режим самоизоляции в Бурятии продлен до конца мая

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Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 31 мая

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 22:03

В Бурятии ограничительные меры по COVID-19 продлили до 31 мая

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В Бурятии продлили ограничительные меры из-за COVID-19 до конца мая

РИА Новостивчера в 22:26

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Газета.Ruвчера в 23:13

В Бурятии продлили режим самоизоляции до 31 мая. Но не для всех

Ариг Усвчера в 10:37
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Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Российская газета вчера в 14:59
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая

К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv 04:07
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Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

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Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
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Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск, комментируя заявление бывшего министра труда США Роберта Райха о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса, в Twitter по-русски обругал Райха.
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Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России

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Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
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Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
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Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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19-летний игрок «Аталанты» умер от разрыва аневризмы

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В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Общество

В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 05:32
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Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
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Общество

Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.
Газета.Ru 04:47
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости вчера в 15:17
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Общество

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Политика

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

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Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России

Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
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За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области

По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Пираты, по предварительным данным, похитили двух россиян с судна Djibloho в порту Луба Экваториальной Гвинеи.
Газета.Ru 05:00
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Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
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Крупнейшая сеть кинотеатров накопила долги перед киностудиями

Сумма задолженности не уточняется, но известно, что среди картин, о которых идет речь, оказался и самый кассовых российский фильм «Холоп», заработавший в прокате более 3 миллиардов рублей.
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