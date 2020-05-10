В Бурятии продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства республики. Ограничительные меры предполагают, что все жители Бурятии обязаны соблюдать режим самоизоляции.

В Бурятии ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 31 мая

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