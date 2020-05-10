Коронавирус
РБКВ Бурятии ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 31 мая
В Бурятии продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства республики. Ограничительные меры предполагают, что все жители Бурятии обязаны соблюдать режим самоизоляции.
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Единоборства
Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
Lenta.ru 01:17
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Экономика
Как пандемия вызовет глобальный «распад СССР» и почему Россия останется на обочине
"На борт", естественно, не приглашены ни Африка, ни Россия с ее ближайшими соседями.
Forbes вчера в 14:30
Общество
Определены сроки открытия школ и детских садов в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество
Для праздничного салюта в Москве использовали 90 единиц техники
Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, для проведения торжественного мероприятия было привлечено 90 единиц техники.
Известия вчера в 18:05
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Происшествия
19-летний Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице в Башкирии
19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
Аргументы и Факты - Уфа 08 мая в 14:22
Общество
Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
Армия и оружие
Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.
ТАСС 01:03
Единоборства
Прямой эфир боя UFC 249 Фергюсон — Гэтжи начнётся примерно в 7:00
Чемпионат вчера в 16:11
Общество
В Омск продолжают прибывать вахтовики из Якутии
Напомним, практически у всех рабочих, которые прибыли в Омск 29 апреля и 5 мая, диагностирован COVID-19.
ВОмске вчера в 04:44
Общество
Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США
Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
Экономика
Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина
Рост цен на продовольственные товары в России в апреле был ожидаем, однако ситуация в дальнейшем будет постепенно меняться и продовольственная инфляция будет снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 08 мая в 09:41
Общество
МВД России отказалось от идеи ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел России отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статьи КоАп РФ «Побои», в том числе по ней квалифицируется домашнее насилие.
Известия вчера в 23:19
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты
РБК вчера в 21:32
Гаджеты
Стартовало глобальное тестирование MIUI 12 от Xiaomi
Всем, кто делает принять участие в программе раннего тестирования оболочки, Xiaomi предлагает подать соответствующую заявку на сайте компании до 14 мая.
Актуальные Новости 08 мая в 08:50
Единоборства
Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Крузом на UFC 249
Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо объявил о завершении карьеры после того, как нанес поражение соотечественнику Доминику Крузу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.
РИА Новости 00:54
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
RT на русском вчера в 05:28
Общество
В Ухане выявили первый за две недели случай заболевания коронавирусом
За минувшие сутки в Китае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, 17 из которых -- в провинции Хубэй.
Коммерсантъ 00:46
Происшествия
Пираты напали на два судна с россиянами на борту в Гвинейском заливе
Второе нападение пираты совершили в отношении исследовательского судна Djibloho, с которого, по неподтвержденной информации, также были похищены два члена экипажа, предположительно, оба — россияне, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 22:29
Политика
Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Серьезное похолодание ожидается в столичном регионе с 13 мая, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК вчера в 05:04
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском вчера в 09:48
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости вчера в 00:07
Общество
В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн
Министерство науки и высшего образования России распорядилось провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, дистанционно.
Газета.Ru 08 мая в 18:28
Политика
В Госдуме призвали Зеленского перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить вмешиваться в дела России.
Российская газета вчера в 18:34
Музыка
Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров
YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Шоу-бизнес
Стало известно, где поселились в США принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри, сообщает Daily Mail.
Пятый канал 08 мая в 22:35