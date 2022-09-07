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Business Insider: Испания стала главным импортером российского газа в июле и августе

Главным импортером российского сжиженного природного газа в июле и августе 2022 года стала Испания.
Газета.Ru
Через шесть месяцев спецоперации России на Украине энергетическая безопасность в Европе всё еще находится под вопросом в связи с прекращением поставок со стороны РФ.
Московский Комсомолец
Подобный рост потребления касается жары и засухи, которые спровоцировали снижение выработки электричества на испанских ГЭС.
Московский Комсомолец
Согласно отчету, с начала военных действий на Украине в конце февраля Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 158 миллиардов евро (9,6 триллиона рублей).
Lenta.ru

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