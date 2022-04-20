"Безусловно, меры Запада далеки от совершенства. <…> Согласно прогнозам экспертов, Москва заработает 321 миллиард долларов на экспорте топлива в 2022 году, если нынешние рынки сбыта будут ей доступны", — подытожил он.
Представители ряда стран покинули встречу руководителей экономических ведомств и центральных банков государств-членов Группы двадцати (G20) во время выступления руководителя Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что "союзники по НАТО" могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия, сообщает американский телеканал CNN.
ВТБ осуществил выплату купона по субординированным долларовым еврооблигациям в рублях, воспользовавшись механизмом, который предусмотрен указом президента РФ, позволяющим переводить платежи инвесторам из стран, присоединившихся к санкциям против России, на специальные счета типа "С".
«В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: [успешный] исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования», — говорится в сообщении.