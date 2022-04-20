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Business Insider: Китай и Индия не позволили Западу «удушить» экономику России

Как заявил Винк, КНР и Индия отказались поддерживать ограничительные меры Штатов и ЕС.
Pravda.Ru
Индия, в частности, существенно нарастила импорт российской нефти и за последний месяц приобрела около 13 миллионов баррелей по привлекательной цене.
РИА Новости
Китай тоже, как и прежде, остается крупнейшим торговым партнером России, говорится в статье.
РИА Новости
"Безусловно, меры Запада далеки от совершенства. <…> Согласно прогнозам экспертов, Москва заработает 321 миллиард долларов на экспорте топлива в 2022 году, если нынешние рынки сбыта будут ей доступны", — подытожил он.
РИА Новости

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