"Безусловно, меры Запада далеки от совершенства. <…> Согласно прогнозам экспертов, Москва заработает 321 миллиард долларов на экспорте топлива в 2022 году, если нынешние рынки сбыта будут ей доступны", — подытожил он.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что "союзники по НАТО" могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия, сообщает американский телеканал CNN.
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину принять генерального секретаря в Москве, президенту Украины Владимиру Зеленскому - принять генерального секретаря в Киеве.