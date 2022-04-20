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Business Insider: Китай и Индия сорвали планы Запада по «удушению» российской экономики

Китай и Индия сорвали планы США и Европы по "удушению" экономики России на фоне специальной операции на Украине, пишет обозреватель Business Insider Бен Винк.
РИА Новости
Индия, в частности, существенно нарастила импорт российской нефти и за последний месяц приобрела около 13 миллионов баррелей по привлекательной цене.
РИА Новости
"Безусловно, меры Запада далеки от совершенства. <…> Согласно прогнозам экспертов, Москва заработает 321 миллиард долларов на экспорте топлива в 2022 году, если нынешние рынки сбыта будут ей доступны", — подытожил он.
РИА Новости
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию.
РИА Новости

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