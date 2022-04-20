"Безусловно, меры Запада далеки от совершенства. <…> Согласно прогнозам экспертов, Москва заработает 321 миллиард долларов на экспорте топлива в 2022 году, если нынешние рынки сбыта будут ей доступны", — подытожил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва не исключает, что при помощи поставляемого Украине оружия США может быть обстреляна территория России.
Обратиться в суд за получением принудительной лицензии сможет либо сам российский лицензиат в случае, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке частично или полностью отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением такого контракта.