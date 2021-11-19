РИА НовостиBusiness Insider: американский спецназ готовится к прорыву российской обороны в КрымуАмериканская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму.РИА НовостиКак говорится в статье ветерана в Business Insider, основной упор спецназ будет делать на уничтожение системы A2AD.Life.ru"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — пишет Атламазоглу.РИА НовостиРечь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейФАНПолитРоссияНовостной фронтАктуальные НовостиLife.ruКрымPRESSВоенное делоСлово и ДелоЦарьградРамблерГазета.RuРосбалтПолитическая ЭкспертизаLive24Дума ТВПодробнее о событииBusiness Insider: Армия США готовится к прорыву российской обороны в КрымуРамблервчера в 09:57Insider: США могут использовать «Зеленые береты» для диверсий в КрымуПолитРоссия18 ноября в 09:53В США рассекретили план по вторжению в КрымВести Крымвчера в 09:05Business Insider: американский спецназ готовится к прорыву российской обороны в КрымуРИА Новостивчера в 08:41Business Insider: «Зеленые береты» США представляют опасность для КрымаЮжный Федеральныйвчера в 17:19Insider: США планируют привлечь «Зеленые береты» для диверсий в КрымуАктуальные Новости18 ноября в 12:17Business Insider: спецназ ВМС США готовится к прорыву российской обороны в КрымуВоенное деловчера в 09:37Показать ещёОценить453Поделиться