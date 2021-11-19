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Business Insider: американский спецназ готовится к прорыву российской обороны в Крыму

Американская армия готовится к прорыву российской обороны в Крыму.
РИА Новости
Как говорится в статье
 ветерана в Business Insider, основной упор спецназ будет делать на уничтожение системы A2AD.
Life.ru
"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — пишет Атламазоглу.
РИА Новости
Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.
РИА Новости

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