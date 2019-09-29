Гаджеты
КоммерсантъBusiness Insider назвал 20 лучших смартфонов
Business Insider опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов в мире. На первом месте оказался Android-смартфон OnePlus 7T. Недавно презентованный iPhone 11 занял вторую строчку.
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Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала
Телеканал 360°вчера в 19:26
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Политика
Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон
Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Официальный Дамаск требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории Сирии, и оставляет за собой право на ответные меры.
Известия вчера в 22:31
Единоборства
На турнире Bellator произошел самый быстрый в истории нокаут
Представитель США Эй Джей Макки стал автором самого быстрого нокаута в истории турнира Bellator 228.
ProstoProSport 01:48
Здоровье
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости вчера в 05:39
Политика
Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Происшествия
Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом
По предварительным данным, столкновения автомобилей произошли в одиннадцатом часу вечера из-за образовавшейся на асфальте гололедицы.
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Футбол
Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
РБК вчера в 14:10
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело вчера в 14:57
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика
Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 27 сентября в 10:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк
Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Политика
В Австрии стартовали досрочные парламентские выборы
Фаворитом гонки является Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
Эхо Москвы 00:04
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
Московский Комсомолец 27 сентября в 06:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий 27 сентября в 05:58
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории
Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.
РБК вчера в 22:37
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика
Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге
Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.
Военное обозрение вчера в 04:08
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27