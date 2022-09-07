Крупнейшим импортером российских энергоресурсов за полгода стал Евросоюз (85 миллиардов евро), Китай (35 миллиардов евро), Турция (11 миллиардов евро), Индия (7 миллиардов евро) и Южная Корея (2 миллиарда евро).
Президент России Владимир Путин заявил, что осужденный по делу о госизмене журналист Иван Сафронов, по имеющейся у него информации, собирал материалы и передавал их западной разведке, суд посчитал это доказанным, но отметил, что назначенный судом срок можно обжаловать.
"В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема", — говорится в документе.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку компании Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.