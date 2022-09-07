Президент России Владимир Путин заявил, что осужденный по делу о госизмене журналист Иван Сафронов, по имеющейся у него информации, собирал материалы и передавал их западной разведке, суд посчитал это доказанным, но отметил, что назначенный судом срок можно обжаловать.