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Business Insider: в июле и августе главным импортером российского СПГ стала Испания

Испания в июле и августе 2022 года стала главным импортером российского сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru
Крупнейшим импортером российских энергоресурсов за полгода стал Евросоюз (85 миллиардов евро), Китай (35 миллиардов евро), Турция (11 миллиардов евро), Индия (7 миллиардов евро) и Южная Корея (2 миллиарда евро).
Lenta.ru
Подобный рост потребления касается жары и засухи, которые спровоцировали снижение выработки электричества на испанских ГЭС.
Московский Комсомолец
С начала военной спецоперации на Украине 24 февраля доля Евросоюза составляла 54% российского экспорта ископаемого топлива.
Московский Комсомолец

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Business Insider: в июле и августе главным импортером российского СПГ стала Испания
Lenta.ru06:02
Испания из-за жары оказалась главным покупателем сжиженного газа из России
ИА Красная Весна05:21
Испания из-за жары оказалась главным покупателем сжиженного газа из России
RTVIвчера в 03:11
Испания из-за жары оказалась главным покупателем российского сжиженного газа
Общественная служба новостей21:42
Испания из-за жары и засухи оказалась главным европейским потребителем российского сжиженного газа
NVL20:35
Испания летом стала основным импортёром российского СПГ в мире
ИноСМИ17:03
Испания стала главным покупателем российского сжиженного газа
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