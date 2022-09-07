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Business Insider: в июле и августе главным импортером российского СПГ стала Испания

Испания в июле и августе 2022 года стала главным импортером российского сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru
Через шесть месяцев спецоперации России на Украине энергетическая безопасность в Европе всё еще находится под вопросом в связи с прекращением поставок со стороны РФ.
Московский Комсомолец
Подобный рост потребления касается жары и засухи, которые спровоцировали снижение выработки электричества на испанских ГЭС.
Московский Комсомолец
Согласно отчету, с начала военных действий на Украине в конце февраля Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 158 миллиардов евро (9,6 триллиона рублей).
Lenta.ru

Подробнее о событии

Испания из-за жары и засухи оказалась главным европейским потребителем российского сжиженного газа
NVL20:35
Business Insider: в июле и августе главным импортером российского СПГ стала Испания
Lenta.ru06:02
Испания стала главным покупателем российского сжиженного газа
Московский Комсомолец03:55
Испания из-за жары оказалась главным покупателем российского сжиженного газа
Общественная служба новостей21:42
Business Insider: Испания стала главным импортером российского газа в июле и августе
Газета.Ru07:58
Испания летом стала основным импортёром российского СПГ в мире
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Испания из-за жары оказалась главным покупателем сжиженного газа из России
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