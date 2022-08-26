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Business Media Georgia: Грузия решила уменьшить долю России в экспорте вина с 60 до 40%

Грузия решила сократить экспорт вина в Россию и в течение пяти лет уменьшить долю страны в общем объеме поставок за рубеж до 40 процентов, пишет Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Левана Мехузла.
Lenta.ru
Глава агентства также отметил, что Грузия усиленно работает над продвижением своего продукта на рынках Великобритании и Германии, а также стран Балтии.
РБК
По данным портала, за первые шесть месяцев 2022 года доля России в общем объеме экспорта вина составила 58%.
РБК
По данным агентства, в январе - июне текущего года Грузия экспортировала вина на $98 млн.
ТАСС

Подробнее о событии

Business Media Georgia: Грузия решила уменьшить долю России в экспорте вина с 60 до 40%
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