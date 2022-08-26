Грузия решила сократить экспорт вина в Россию и в течение пяти лет уменьшить долю страны в общем объеме поставок за рубеж до 40 процентов, пишет Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Левана Мехузла.
Наступление с большой вероятностью приведет к драматическим последствиям для ВСУ — обнаружению слабых мест украинской обороны и потере новых территорий в результате российского контрудара, отметил автор.
«Ситуация стремительно меняется, коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы», — заявил премьер.
Шоумен, блогер и бывший участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в своем авторском YouTube-канале обрушился на Ирину Аллегрову, Ларису Долину и других артисток, противопоставив им Аллу Пугачеву.
Папа Римский Франциск разделяет мнение о том, что НАТО несёт часть ответственности за начало спецоперации России на Украине, заявили в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.
Импорт золота из России в Китай в июле достиг 108,8 миллиона долларов — в 8,6 раза больше, чем в июне и в 50 раз больше по сравнению с июлем прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Ранее в четверг доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук (Россия) Олег Кузнецов отметил, что заявления о поставках западного оружия на территорию Украины являются в большей мере элементом информационной войны.