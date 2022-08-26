Грузия решила сократить экспорт вина в Россию и в течение пяти лет уменьшить долю страны в общем объеме поставок за рубеж до 40 процентов, пишет Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Левана Мехузла.
Кратер Езеро, как предполагается, представляет собой котловину древнего озера, и открытие вулканических пород стало полной неожиданностью для учёных, предполагавших, что здесь находятся только осадочные породы, образованные из грязи и отложений древнего водоёма миллиарды лет назад.
Белорусские самолеты линейки «Су» получили возможность перевозить ядерные заряды, заявил президент республики Александр Лукашенко, во время посещения Минского механического завода им. С.И.Вавилова, передает госагентство «БелТА».
"В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады войск Украины в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий", — сказал на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков.
Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России) видеозапись со своего выступления в Лондоне.