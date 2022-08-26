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Business Media Georgia: Грузия решила уменьшить долю России в экспорте вина с 60 до 40%

Грузия решила сократить экспорт вина в Россию и в течение пяти лет уменьшить долю страны в общем объеме поставок за рубеж до 40 процентов, пишет Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Левана Мехузла.
Lenta.ru
К 2025 году власти намереваются продавать в США по 5 млн бутылок вина в год.
РБК
За первое полугодие Грузия экспортировала вина на $98 млн, 60% экспорта пришлось на Россию.
Ведомости
В апреле министр сельского хозяйства Отар Шамугия сообщил, что доля России в экспорте вина снизилась с 80% до 57%.
РБК

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В Грузии рассчитывают за пять лет снизить долю РФ в экспорте вина до 40%
Ведомости05:30
Business Media Georgia: Грузия решила уменьшить долю России в экспорте вина с 60 до 40%
Lenta.ru03:50
Грузия сократит долю продажи вин в РФ вдвое
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За пять лет Грузия планирует снизить долю России в экспорте вина до 40%
Газета.Ru01:34
В Грузии запланировали снизить долю России в экспорте вина до 40%
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В России станет меньше грузинского вина
Вестник Кавказавчера в 10:55
В Грузии рассчитывают за пять лет снизить долю РФ в экспорте вина до 40%
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