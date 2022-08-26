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Business Media Georgia: Грузия уменьшит долю экспорта вина в Россию с 60 до 40%

Председатель грузинского Национального агентства вина Леван Мехузла заявил о необходимости сокращения до 40% в ближайшие пять лет доли России в экспорте вина, которая сейчас составляет почти 60%.
Известия
К 2025 году власти намереваются продавать в США по 5 млн бутылок вина в год.
РБК
Глава агентства также отметил, что Грузия усиленно работает над продвижением своего продукта на рынках Великобритании и Германии, а также стран Балтии.
РБК
За первое полугодие Грузия экспортировала вина на $98 млн, 60% экспорта пришлось на Россию.
Ведомости

Подробнее о событии

В Грузии запланировали снизить долю России в экспорте вина до 40%
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Business Media Georgia: Грузия решила уменьшить долю России в экспорте вина с 60 до 40%
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За пять лет Грузия планирует снизить долю России в экспорте вина до 40%
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