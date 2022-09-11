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Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных цен

Россия предложила Индии снизить цену на поставку нефти при условии, что Нью-Дели выступит против инициативы стран G7 по предельным ценам на нефть, пишет газета Business Standard
 со ссылкой на источники среди официальных лиц и в МИД Индии.
Ведомости
Предполагается, что «существенные скидки» на российскую нефть станут больше, чем те, которые предлагал Ирак в последние два месяца.
News.ru
В мае российская сырая нефть для Индии была дешевле на $16 за баррель по сравнению со средней ценой корзины импортной нефти в размере $110, пишет газета.
РБК
Страны G7 в начале сентября договорилась ввести потолок цен на российскую нефть.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Россия предложила Индии скидку на нефть в обмен на отказ от потолка цен
Секрет фирмы12:14
Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных цен
Ведомости13:37
Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от потолка цен на нефть
Газета.Ru12:40
Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных цен
ИА SM-News12:17
Business Standard: Россия предложила Индии скидку в обмен на отказ от предельных цен на нефть
Коммерсантъ14:00
Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть при отказе от потолка цен
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Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефть
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