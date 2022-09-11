ВедомостиBusiness Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных ценРоссия предложила Индии снизить цену на поставку нефти при условии, что Нью-Дели выступит против инициативы стран G7 по предельным ценам на нефть, пишет газета Business Standard со ссылкой на источники среди официальных лиц и в МИД Индии.ВедомостиПредполагается, что «существенные скидки» на российскую нефть станут больше, чем те, которые предлагал Ирак в последние два месяца.News.ruВ мае российская сырая нефть для Индии была дешевле на $16 за баррель по сравнению со средней ценой корзины импортной нефти в размере $110, пишет газета.РБКСтраны G7 в начале сентября договорилась ввести потолок цен на российскую нефть.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРБКРБКНародные новостиПолитика СегодняФАНRTVIЭкономика сегодняГазета.RuГЛАС.RUПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаЯмал-МедиаПодробнее о событииРоссия предложила Индии скидку на нефть в обмен на отказ от потолка ценСекрет фирмы12:14Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных ценВедомости13:37Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от потолка цен на нефтьГазета.Ru12:40Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных ценИА SM-News12:17Business Standard: Россия предложила Индии скидку в обмен на отказ от предельных цен на нефтьКоммерсантъ14:00Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть при отказе от потолка ценТатар-информ12:12Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефтьРБК11:43Показать ещёОценить649Поделиться