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Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефть

Россия предложила Индии поставлять нефть по более низкой стоимости при условии, что Нью-Дели откажется от поддержки инициативы стран G7 по установлению потолка цены на российское черное золото.
Татар-информ
По данным источников издания, предполагается, что «существенные скидки» на нефть из России будут больше, чем те, которые в последние два месяца предлагал Ирак.
РБК
В июне скидку урезали до $14 за баррель, а по состоянию на август составила $6 от средней цены импортной нефти.
Ведомости
Страны G7 в начале сентября договорилась ввести потолок цен на российскую нефть.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Россия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефть
ИА SM-News12:17
Россия предлагает Индии выгодные цены на нефть в случае отказа от инициативы G7
ФАН12:45
Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от потолка цен на нефть
Газета.Ru12:40
Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных цен
Ведомости13:37
Россия предложила Индии скидку на нефть в обмен на отказ от потолка цен
Секрет фирмы12:14
Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть при отказе от потолка цен
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Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефть
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