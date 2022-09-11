РБКBusiness Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефтьРоссия предложила Индии поставлять нефть по более низкой стоимости при условии, что Нью-Дели откажется от поддержки инициативы стран G7 по установлению потолка цены на российское черное золото.Татар-информПо данным источников издания, предполагается, что «существенные скидки» на нефть из России будут больше, чем те, которые в последние два месяца предлагал Ирак.РБКВ июне скидку урезали до $14 за баррель, а по состоянию на август составила $6 от средней цены импортной нефти.ВедомостиСтраны G7 в начале сентября договорилась ввести потолок цен на российскую нефть.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРБКРБКНародные новостиПолитика СегодняФАНЭкономика сегодняГазета.RuГЛАС.RUПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииРоссия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефтьИА SM-News12:17Россия предлагает Индии выгодные цены на нефть в случае отказа от инициативы G7ФАН12:45Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от потолка цен на нефтьГазета.Ru12:40Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть за отказ от предельных ценВедомости13:37Россия предложила Индии скидку на нефть в обмен на отказ от потолка ценСекрет фирмы12:14Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть при отказе от потолка ценТатар-информ12:12Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефтьРБК11:43Показать ещёОценить419Поделиться