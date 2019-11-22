Мария Бутина, освобожденная недавно из тюрьмы в США, будет работать в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ, где займется вопросами поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом. Об этом в пятницу журналистам сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

с чего всё началось

Марии Бутиной, которая недавно вернулась на родину после отбывания срока в тюрьме США, предложили работать в аппарате уполномоченного по правам человека в России. Как сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, госпожа Бутина приняла предложение.

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

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