Мария Бутина, освобожденная недавно из тюрьмы в США, будет работать в качестве эксперта в одной из рабочих групп при уполномоченном по правам человека в РФ, где займется вопросами поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.

с чего всё началось

Марию Бутину, находившуюся в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года. Американский суд признал ее виновной в работе иноагентом без лицензии и приговорил к 18 месяцам тюрьмы.

Бутина нашла работу в аппарате уполномоченного по правам человека

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