Политика
РБКБутина нашла работу в аппарате уполномоченного по правам человека
Марию Бутину, находившуюся в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года. Американский суд признал ее виновной в работе иноагентом без лицензии и приговорил к 18 месяцам тюрьмы.
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с чего всё началось
Мария Бутина, освобожденная недавно из тюрьмы в США, будет работать в качестве эксперта в одной из рабочих групп при уполномоченном по правам человека в РФ, где займется вопросами поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом.ТАССвчера в 09:50
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Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, транспортное средство съехало с моста на дороге Енисейск-Пировское и упало на берег реки Тюмениха.
Российская газета вчера в 08:43
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС вчера в 06:43
Фигурное катание
Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии
Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Политика
Лавров встретился с кандидатом на пост американского посла в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с заместителем руководителя Госдепартамента США, кандидатом на пост американского посла в Москве Джоном Салливаном.
Московский Комсомолец вчера в 22:59
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM вчера в 20:13
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 21 ноября в 07:26
Армия и оружие
Причастный к терактам в РФ и Германии боевик ИГИЛ схвачен в Сирии
Террорист ИГИЛ1, который является организатором терактов в России и Германии, пойман на территории Сирии.
Народные новости вчера в 03:03
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
РИА Новости вчера в 14:03
Экономика
Сроки уплаты УСН для ИП в 2020 году
Сроки оплаты налога по УСН за 2020 год для ИП без работников Если у вас нет работников, то начисленный авансовый платеж можете уменьшить на всю сумму страховых взносов, уплаченных за себя (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).
Упрощёнка вчера в 07:22
Армия и оружие
За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция
Красная весна 20 ноября в 10:19
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
REGNUM вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Дождь 21 ноября в 04:51
Политика
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:30
Музыка
Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas
Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.
Piter.tv вчера в 01:42
Технологии
PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett
Ferra 21 ноября в 12:35
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
РИА Новости вчера в 18:45
Армия и оружие
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Сухопутные войска Вооруженных Сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Lenta.ru 21 ноября в 23:15
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Футбол
Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»
22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Гаджеты
Стоимость смартфона Honor V30 удивляет
Чем ближе дата премьеры флагманских смартфонов Honor V30 и V30 Pro, тем больше подробностей о них мы узнаем.
iXBT.com 00:49
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Soccer.ru вчера в 12:46
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости вчера в 06:49