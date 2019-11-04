Общество
АМИТЕЛБутина назвала пыткой условия содержания в американской тюрьме
Интервью было записано в то время, когда Мария находилась в заключении в федеральной тюрьме Флориды Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, рассказала в интервью телеканалу CBS об ужасных условиях содержания в американской тюрьме, сообщает РИА "Новости".
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