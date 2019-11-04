Общество

РИА НовостиРИА НовостиБутина назвала условия содержания в американской тюрьме пыткой

Вернувшаяся в Россию после освобождения Мария Бутина рассказала об ужасных условиях содержания в американской тюрьме. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS.
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