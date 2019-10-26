Общество
RT на русскомБутина поблагодарила россиян за поддержку
Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку. Об этом она сказала журналистам после встречи с отцом в столичном аэропорту. По её словам, перелёт прошёл хорошо, и она очень рада вернуться домой.
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Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
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Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
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Молодежка «Спартака» обыграла «Локомотив»
"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 1:0. Единственный мяч забил Николоз Кутателадзе.
Спорт-Экспресс 07:50
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
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Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Политика
Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
ТАСС 07:27
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия вчера в 08:02
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Газета.Ru 24 октября в 06:46
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»
Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:48
Общество
Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан
Белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры», умер в возрасте 54 лет.
РБК 07:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив 9 безответных мячей
«Лестер» одержал гостевую победу над «Саутгемптоном» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Sportbox.RU вчера в 16:58
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Футбол
«Зенит» выполнил условие для обязательного выкупа Осорио
«Зенит» выполнил все условия обязательного выкупа защитника Йордана Осорио.
Sport24.ru 07:00
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Футбол
Зобнин тренируется в общей группе и может сыграть с «Локо»
Последним присоединился Зобнин, он провел с основной группой порядка 4 тренировок.
Спорт-Экспресс 07:03
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
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Экс-хавбек «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
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Алеся Кафельникова воссоединилась со своим экс-возлюбленным Pharaoh
Алеся Кафельникова воссоединилась с экс-возлюбленным Pharaoh Вчера же Алеся Кафельникова на людях появилась со своим экс-возлюбленным, а также дала понять, что у нее с Голубиным вновь вспыхнул бурный роман.
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