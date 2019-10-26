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Спасибо МИДу и дипломатам, которые боролись. Спасибо огромное всем общественным организациям. Ребята, я не сдалась только потому что не имею права. Знаете, русские не сдаются.
— Мария Бутина, российский предпринимательТВ Центр 06:33
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