Общество

RT на русскомRT на русскомБутина поблагодарила россиян за поддержку

Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку. Об этом она сказала журналистам после встречи с отцом в столичном аэропорту. По её словам, перелёт прошёл хорошо, и она очень рада вернуться домой.
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Мария Бутина
Спасибо МИДу и дипломатам, которые боролись. Спасибо огромное всем общественным организациям. Ребята, я не сдалась только потому что не имею права. Знаете, русские не сдаются.
— Мария Бутина, российский предпринимательТВ Центр 06:33

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