Власти США уведомили Россию о передаче россиянки Марии Бутиной иммиграционно-таможенной службе. Иммиграционно-таможенная служба подала уведомление на россиянку Бутину для ее передачи этому ведомству. Россиянка будет находиться там до момента депортации, сообщает ТАСС.

Политика Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Происшествия На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники Как рассказала "Новой газете" член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов.

Космос Глава NASA сообщил дату высадки на Марс Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Общество В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, признанных виновными в убийстве 19-летней студентки, сожженной заживо в апреле текущего года.

Происшествия В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген» Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».

Шоу-бизнес Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.

Культура Сериал «Екатерина. Самозванцы» куплен более чем в 100 странах Как ранее писал News.ru, в новых сериях будут описаны события весны 1774 года, когда период войны с Турцией совпал с попытками самозванцев занять престол и непростой ситуацией в личной жизни императрицы.