Политика
BFM.ruСША начали процесс депортации Марии Бутиной
Власти США уведомили Россию о передаче россиянки Марии Бутиной иммиграционно-таможенной службе. Иммиграционно-таможенная служба подала уведомление на россиянку Бутину для ее передачи этому ведомству. Россиянка будет находиться там до момента депортации, сообщает ТАСС.
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Политика
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Происшествия
На новых фигурантов «московского дела» оказывают давление сокамерники
Как рассказала "Новой газете" член московской ОНК Марина Литвинович, они уговаривают Владимира Емельянова, Егора Лесных и Андрея Баршая признать вину и отказаться от адвокатов.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Космос
Глава NASA сообщил дату высадки на Марс
Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Общество
В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам
В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
У границ России за неделю заметили 19 самолётов-разведчиков
По данным издания, воздушную разведку вдоль границ РФ вели 19 летательных аппаратов.
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Происшествия
В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки
В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, признанных виновными в убийстве 19-летней студентки, сожженной заживо в апреле текущего года.
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
Политика
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Игры
Chernobylite: тайну Татьяны мы узнаем лишь через год
Расследование истории Татьяны будет продвигаться небольшими этапами и завершится перед самым релизом.
Общество
Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей
Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
Гаджеты
Топ-10 самых популярных видеокарт оккупирован Nvidia, у AMD — только одна модель
Разработчики бенчмарка Master Lu вчера опубликовали рейтинг производительности процессоров для настольных ПК, а сегодня подоспел рейтинг видеокарт.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram
Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.
Культура
Сериал «Екатерина. Самозванцы» куплен более чем в 100 странах
Как ранее писал News.ru, в новых сериях будут описаны события весны 1774 года, когда период войны с Турцией совпал с попытками самозванцев занять престол и непростой ситуацией в личной жизни императрицы.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Прокуратура возбудила дело из-за наркотиков в «Матросской тишине»
Московская прокуратура завела уголовное дело из-за сбыта наркотических средств в СИЗО-1 ("Матросская тишина").
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
Политика
В МИДе пообещали скорое решение вопроса с чартерами в Египет
Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время.
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).