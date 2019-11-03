с чего всё началось

Россиянка Мария Бутина получила паспорт гражданина РФ взамен предыдущего, изъятого сотрудниками ФБР, сообщает ТАСС. Она подтвердила получение паспорта на своей странице «ВКонтакте», опубликовав соответствующий пост.

Политика Президента McDonald’s уволили из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети быстрого питания McDonald's из-за отношений с сотрудницей.

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев доставлен в больницу после сердечного приступа Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа, сообщают телеграм-каналы 112 и Mash.

Наука Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Гаджеты Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.

Общество Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.

Кино Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.

Финансы Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).

Политика В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.

Культура Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.

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Шоу-бизнес Сергей Лазарев не стал отводить первенца в элитный детский сад Российский певец Сергей Лазарев и ранее подробно рассказывал о своей семье, подчеркивая, что оба его ребенка были рождены от одной и той же суррогатной матери.

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