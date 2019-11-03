Общество

ИзвестияИзвестияБутина получила новый российский паспорт

Отбывшая срок заключения в американской тюрьме Мария Бутина получила новый паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом она рассказала подписчикам в соцсети Facebook. «Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР», — написала Бутина.
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Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, заявила о получении нового российского паспорта на своей странице
 в социальной сети Facebook.
РБК12:23

Подробнее о событии

Бутина сообщила о получении нового российского паспорта

РБК12:23

Бутиной выдали новый паспорт

Вести.Ru11:08

Бутина сообщила о получении нового паспорта России

Московский Комсомолец11:18

Бутина получила новый российский паспорт

Газета.Ru11:10

Бутина получила новый российский паспорт

ТАСС11:52

Бутина получила новый российский паспорт

Известия11:05

Бутина получила новый российский паспорт

РИА Новости10:55
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Вести.Ru 04:33
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
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