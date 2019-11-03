с чего всё началось

Отбывшая срок заключения в американской тюрьме Мария Бутина получила новый паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом она рассказала подписчикам в соцсети Facebook. «Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР», — написала Бутина.

Общество СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.

Автоспорт Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1» Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.

Культура Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму Приехавший в Крым музыкант и композитор Горан Брегович рассказал журналистам, что задумывается о покупке дома на полуострове.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Происшествия Погибшие в Эссексе мигранты были гражданами Вьетнама Погибшие мигранты, найденные в фургоне грузовика в британском Эссексе, были гражданами Вьетнама.

Политика ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Политика В Золотом приступили к разминированию территорий Процесс разминирования начался на участке разведения сил и средств в районе поселка Золотое под Луганском.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Гаджеты Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.

Происшествия В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.

Культура Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре Представители «Первого канала» заявили, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за контракта ведущего Сергея Светлакова с другим каналом.

Религия Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.

Космос Ученые нашли в Солнечной системе шестую карликовую планету Ученые обнаружили в Солнечной системе шестую карликовую планету — астрономы установили, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея (Hygiea), оказывается, соответствует всем параметрам, для того чтобы считаться карликовой планетой.

Происшествия При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.

Футбол «Балтика» потерпела второе подряд поражение Потерпев поражение, «Балтика» опустилась с пятого на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, пропустив вперед «Нефтехимик».

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.

Шоу-бизнес Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.

Футбол Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала» Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Энергетика Как заказывали: Трамп помог России нарастить добычу нефти По данным Refinitiv Eikon, с октября по март Саудовская Аравия уменьшила экспорт сернистых сортов в Европу почти вдвое, Ирак — более чем на 40%, с 615 тысяч баррелей в сутки до 355 тысяч.