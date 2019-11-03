с чего всё началось

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что вернулась в Барнаул и получила новый паспорт гражданина России. Неделю назад после отбытия наказания Бутину депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где ее ждал отец, представители СМИ и МИД.

Экономика «Индекс хачапури» достиг исторического максимума «Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.

Космос Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.

Политика Претендентка в президенты США: Трамп хочет отнять нефть у Сирии Как сообщает телеканал Fox News, конгрессвумен от штата Гавайи и претендентка на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года Тулси Габбард обвинила действующего главу государства в желании отнять запасы нефти у народа Сирии.

Экономика Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Наука Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.

Происшествия Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Армия и оружие Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.

Общество Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.

Общество Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.

Наука Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Шоу-бизнес Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.

Армия и оружие В Золотом приступили к разминированию территорий Процесс разминирования начался на участке разведения сил и средств в районе поселка Золотое под Луганском.

Гаджеты В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.

Политика Венесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.