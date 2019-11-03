Общество

РИА НовостиРИА НовостиБутина получила новый российский паспорт

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что вернулась в Барнаул и получила новый паспорт гражданина России. Неделю назад после отбытия наказания Бутину депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где ее ждал отец, представители СМИ и МИД.
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с чего всё началось
Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, заявила о получении нового российского паспорта на своей странице
 в социальной сети Facebook.
РБК12:23

Подробнее о событии

Бутина сообщила о получении нового российского паспорта

РБК12:23

Бутина получила новый российский паспорт

ТАСС11:52

Бутина получила новый российский паспорт

Известия11:05

Бутина получила новый российский паспорт

Газета.Ru11:10

Бутиной выдали новый паспорт

Вести.Ru11:08

Бутина сообщила о получении нового паспорта России

Московский Комсомолец11:18

Бутина получила новый российский паспорт

РИА Новости10:55
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

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Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.
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Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
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Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.
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