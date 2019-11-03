Общество

РИА НовостиРИА НовостиБутина получила новый российский паспорт

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что вернулась в Барнаул и получила новый паспорт гражданина России. Неделю назад после отбытия наказания Бутину депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где ее ждал отец, представители СМИ и МИД.
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Бутина сообщила о получении нового российского паспорта

РБК12:23

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Вести.Ru11:08

Бутина сообщила о получении нового паспорта России

Московский Комсомолец11:18

Бутина получила новый российский паспорт

Газета.Ru11:10

Бутина получила новый российский паспорт

ТАСС11:52

Бутина получила новый российский паспорт

Известия11:05

Бутина получила новый российский паспорт

РИА Новости10:55
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Российский политический активист, предприниматель, публицист, председатель правления российской межрегиональной общественной организации «Право на оружие» c 2011 по 2018 годы. Мировую известность Бутина получила после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации.
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