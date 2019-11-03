Общество
РИА НовостиБутина получила новый российский паспорт
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что вернулась в Барнаул и получила новый паспорт гражданина России. Неделю назад после отбытия наказания Бутину депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где ее ждал отец, представители СМИ и МИД.
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В Гонконге мужчина с ножом напал на прохожих
Сегодня в Гонконге мужчина после споров о политике возле торгового центра выхватил нож и напал на нескольких человек.
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Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
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В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
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Адвокат обвинил Наргиз в доведении Максима Фадеева до инфаркта
Адвокат Сергей Жорин подтвердил, что известный продюсер Максим Фадеев действительно пережил сердечный приступ.
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Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
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Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Метеочувствительность научно не доказана, заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.
РИА Новости 09:07
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Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета 11:51
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда вчера в 13:48
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
РБК 13:07
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Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Газета.Ru 13:27
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
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«Ведьмак» от Netflix обзавелся новым трейлером и датой премьеры
Российская газета 31 октября в 13:55
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Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии
Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
Вечерняя Москва 14:21
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
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«Леванте» оказался сильнее «Барселоны»
LiveSport.ru вчера в 11:53
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Дело против задержавших следователя-«закладчика» полицейских закрыли
Уголовное дело против участковых из Краснодара, которые задержали предположительно искавшего наркотики сотрудника СК, закрыли.
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«Танцы» на ТНТ: Роман Суптеля попал в команду Мигеля
Жюри отбирало участников, которые проходят в следующий тур. Оренбуржец попал в команду Мигеля.
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
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Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
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Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
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При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
Газета.Ru вчера в 11:39