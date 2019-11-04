Общество
ИзвестияБутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме Вашингтона, где находилась во время судебного процесса. Интервью Марии было записано незадолго до ее выхода на свободу, но показал его телеканал CBS только 3 ноября.
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Армия и оружие
Жители Великобритании были восхищены запуском ракеты «Булава»
Южный Федеральный 01 ноября в 04:13
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Политика
Украинские военные жалуются на качество питания в армии
Военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Гром сообщил на своей странице в Facebook о плохом качестве питания в некоторых частях армии страны.
Газета.Ru 02:54
Кино
«Джокера» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Комиссия премии "Оскар" назовёт претендентов на эти номинации 13 января 2020 года.
Клопс 01 ноября в 06:09
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Политика
Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского
Как утверждает журналист, в результате потасовки Баканов выбил Богдану зуб. "Богдан с тех пор на работу не выходит", – добавил он.
Газета.Ru 02 ноября в 21:52
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru 02 ноября в 13:29
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Здоровье
Жители Алтайского края не могут найти жизненно важный препарат
Как сообщает Karelinform.ru, лекарство исчезло из аптек в Карелии, Бурятии, Мурманской области, Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Кино
Новый «Терминатор» проваливается в прокате
Очередная часть легендарной франшизы «Терминатор» под названием «Темные судьбы» стартовал в мировом прокате.
Super.ru 03:15
Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 20:34
Армия и оружие
В Сирии под обстрел попала военная колонна США
Как сообщало ИА REGNUM, после начала Турцией военной операции «Источник мира» в Сирии Вашингтон объявил о выводе американских войск из Сирии и началась их переброска в Ирак.
REGNUM вчера в 14:23
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене
Пропавший в Уфе неделю назад Артем Мазов сразу после исчезновения звонил супруге.
КП - Уфа вчера в 10:57
Армия и оружие
Столтенберг ответил на призыв исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя призывы исключить Турцию из НАТО в связи с операцией Анкары на севере Сирии, заявил, что членство страны в альянсе не ставится под сомнение.
Вестник Кавказа вчера в 09:55
Технологии
Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ
По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung в ближайшее время действительно закроет подразделение, занимавшееся модернизацией ядер ARM для собственных мобильных чипов.
3DNews вчера в 05:30
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Политика
Бабченко подтвердил, что покинул Украину
Радио Sputnik вчера в 06:30
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Гаджеты
Redmi K30 обещает стать самым дешёвым смартфоном с поддержкой 5G
Ранее стало известно, что Xiaomi разрабатывает смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G.
Профиль вчера в 04:09